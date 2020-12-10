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Взорвался космический корабль SpaceX, но Илон Маск не отчаивается
10.12.2020 11:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек - Sputnik. Прототип космического корабля, разработанный командой SpaceX, которой руководит Илон Маск, взорвался.
Корабль Starship взлетел вверх, после чего занял горизонтальное положение, в котором он пробыл некоторое время и совершил спуск на Землю. Во время соприкосновения с поверхностью Земли произошел взрыв. Инцидент был зафиксирован на прямой трансляции, которую вела компания.
"Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!" - так прокомментировал произошедшее Илон Маcк в социальной сети Twitter. После чего знаменитый основатель SpaceX добавил: "Марс, мы идем!!"
Не так, как планировалось
Изначальная задумка инженеров SpaceX была в том, чтобы запустить аппарат на высоту 15 км, тогда как во время испытания корабль достиг отметки на три километра ниже. Starship должен был мягко приземлиться после тестового "прыжка", но и этого не произошло.
Испытания корабля должны были состояться ранее, однако в SpaceX их не раз переносили.
Ненастоящая ракета
"Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 км и даже на 100 км - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - цитирует руководителя института Иван Моисеев
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Совсем иного мнения о корабле в Институте космической политики России: Starship сравнили с ракетой из "Незнайки на Луне".
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