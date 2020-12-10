ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взорвался космический корабль SpaceX, но Илон Маск не отчаивается

10.12.2020 11:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Прототип космического корабля, разработанный командой SpaceX, которой руководит Илон Маск, взорвался.

© RUPTLY
Ракета Илона Маска отправила на МКС три тонны груза – и провизию тоже

Корабль Starship взлетел вверх, после чего занял горизонтальное положение, в котором он пробыл некоторое время и совершил спуск на Землю. Во время соприкосновения с поверхностью Земли произошел взрыв. Инцидент был зафиксирован на прямой трансляции, которую вела компания.

"Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!" - так прокомментировал произошедшее Илон Маcк в социальной сети Twitter. После чего знаменитый основатель SpaceX добавил: "Марс, мы идем!!"

Не так, как планировалось

Изначальная задумка инженеров SpaceX была в том, чтобы запустить аппарат на высоту 15 км, тогда как во время испытания корабль достиг отметки на три километра ниже.  Starship должен был мягко приземлиться после тестового "прыжка", но и этого не произошло.

Испытания корабля должны были состояться ранее, однако в SpaceX их не раз переносили.

Ненастоящая ракета

© REUTERS / VIRGIN HYPERLOOP
Транспорт будущего: в США испытали вакуумный поезд
В Институте космической политики России считают, что Starship не имеет ничего общего с реальным космическим кораблем.

"Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 км и даже на 100 км - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - цитирует руководителя института Иван Моисеев РИА Новости.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем иного мнения о корабле в Институте космической политики России: Starship сравнили с ракетой из "Незнайки на Луне".
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика