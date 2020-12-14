Компания Google восстановила работу всех сервисов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Компания Google восстановила работу всех своих сервисов, в которых в понедельник произошел масштабный сбой.

По информации ресурса Downdetector, отслеживающего отключения на популярных ресурсах, число жалоб на функционирование сервисов Google снижается.

Ранее перестали функционировать поисковик Google, почта Gmail и видеохостинг YouTube. Сервисы не работали в Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше, России, Украине, Беларуси, США, Японии, Бразилии, Австралии.

Позже руководство YouTube на официальной странице в Twitter подтвердило наличие и пообещало оперативно решить проблемы.