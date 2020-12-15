Премии Союзного государства в сфере науки и техники впервые вручат в 2021-м

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек - Sputnik. Премии Союзного государства в области науки и техники впервые вручат в апреле 2021 года, ко Дню единения народов Беларуси и России, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин, передает корреспондент Sputnik.

Денежные премии будут учреждаться раз в два года, в следующем году их получат три белорусско-российских научных коллектива. Один из них работал над созданием и использованием Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли и российско-белорусской орбитальной группировки спутников БКА и "Канопус-В" в интересах Союзного государства.

Второй состав ученых трудился над созданием высокоэффективных систем электромагнитной инерции, а третий – над созданием инновационного продукта биоаналога лактоферрина человека, идентичного природному белку, который открывает возможности производства новых высокоэффективных и биологически безопасных продуктов медицинского назначения.

Размер грантов – 5 миллионов российских рублей. Всего на конкурс, по словам Александра Шумилино, было подано около 20 работ.

"Создано много совместных разработок, все они формируют единое технологическое пространство Беларуси и России", – отметил председатель госкомитета.

Окончательное решение по присуждению премий примут Советы министров двух государств.