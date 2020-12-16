Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Белорусские исследователи на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников" взяли курс к берегам ледового континента, по прогнозам, в пути их ждут два сильных циклона, сообщил Sputnik начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

Перед отправкой на вертолетной площадке полярники отработали действия на случай тревоги. Океанский отрезок не станет – финальным испытанием, хотя маршрут построен через 8-балльный шторм. Схождение на берег осложнит ледовая обстановка – покров слабый. Вертолету с борта "Адмирала Трешникова" на Белорусскую станцию предстоит осуществлять переброску с расстояния около 60 км.

"Всего, на Белорусскую антарктическую станцию, которая базируется у Горы Вечерняя, планируется выполнить девять воздушных рейсов и доставить около 25 тонн груза. В том числе научное, технологическое и природоохранное оборудование, экспедиционное снаряжение, транспортные средства, запчасти, расходные материалы, продукты питания и авиационное топливо", - проинформировал руководитель экспедиции.

Не все складывается

Сложности с выполнением преследуют антарктическую миссию белорусы с самого ее начала. Планировалось, что из Санкт-Петербурга ученые отправятся еще 24 октября 2020года. Но при прохождении контрольных ПЦР-тестов на COVID-19 в составе россиян и экипажа судна были выявлены положительные результаты. Инфицирован оказался и один из белорусов.

По требованию Роспотребнадзора, весь состав российской и белорусской экспедиций и экипаж были помещены на карантин в обсерватории Петербурга. Ученые смогли отправится в путешествие лишь 15 ноября.

"Кроме того жесткие санитарные требования действуют в ключевых для снабжения портах – Бремерхафен и Кейптаун. Увольнения на берег были отменены, грузовые операции проводили специальные сменные бригады, а снабжение подвергалось санитарной обработке. На борту корабля ведется строгий ежедневный медицинский осмотр состояния здоровья всех пассажиров и экипажа судна", – рассказал Гайдашов.

Полярники внесли коррективы в обеспечение экспедиции. В их распоряжении есть достаточное количество средств индивидуальной защиты и медикаментов, а также оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

Что будут делать полярники?

Во время экспедиции сезона 2020-21 годов белорусские полярники завершат подготовку к круглогодичному пребыванию миссии. А также выполнят ряд исследований, предусмотренных Государственных программ и международных соглашений. На эти цели отведено 3,5 месяца.

В состав 13-й Белорусской антарктической экспедиции вошли 10 специалистов. Среди которых биолог, геолог, врач и программист. Свои обязанности им предстоит совмещать с ежедневными вахтами, нарядами и дежурствами.

Обратно белорусские полярники отправятся в апреле 2021 года, попутно посетив российские станции Новолазаревская и Беллинсгаузен, откуда судно направится в порт Кейптауна. Сотрудничество между Беларусью и Россией в области исследования Антарктиды насчитывает десятилетия и ведется еще с советских времен.