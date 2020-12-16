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Китайский зонд с лунным грунтом успешно приземлился
17.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Капсула зонда "Чанъэ-5" с лунным грунтом успешно приземлилась, сообщило Государственное космическое управление КНР.
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Как и было запланировано, приземление произошло в автономном районе Внутренняя Монголия, на место посадки уже прибыли специалисты управления.
По плану, капсулу самолетом доставят в Пекин, где она будет вскрыта, а доставленный на Землю лунный грунт извлечен для дальнейшего исследования.
Аппарат "Чанъэ-5" был
Это первый за последние 44 года космический аппарат, отправленный за реголитом. Таким образом, Китай стал третьей страной после СССР и США, кто смог осуществить такую миссию.
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Китайский зонд стал первым за последние 44 года космическим аппаратом, отправленным за лунным грунтом.
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