Китайский зонд с лунным грунтом успешно приземлился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Капсула зонда "Чанъэ-5" с лунным грунтом успешно приземлилась, сообщило Государственное космическое управление КНР.

Как и было запланировано, приземление произошло в автономном районе Внутренняя Монголия, на место посадки уже прибыли специалисты управления.

По плану, капсулу самолетом доставят в Пекин, где она будет вскрыта, а доставленный на Землю лунный грунт извлечен для дальнейшего исследования.

Аппарат "Чанъэ-5" был запущен с территории Китая 24 ноября, 1 декабря он сел на видимой стороне Луны и в течение двух суток собирал лунный грунт . 3 декабря зонд отправился обратно: на орбите Земли он стыковался с возвращаемым модулем и 17-го начал спуск.

Это первый за последние 44 года космический аппарат, отправленный за реголитом. Таким образом, Китай стал третьей страной после СССР и США, кто смог осуществить такую миссию.