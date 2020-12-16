ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайский зонд с лунным грунтом успешно приземлился

17.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Капсула зонда "Чанъэ-5" с лунным грунтом успешно приземлилась, сообщило Государственное космическое управление КНР.

© CC0 / Pixabay / pen_ash
Китай взял себе чуть-чуть Луны

Как и было запланировано, приземление произошло в автономном районе Внутренняя Монголия, на место посадки уже прибыли специалисты управления.

По плану, капсулу самолетом доставят в Пекин, где она будет вскрыта, а доставленный на Землю лунный грунт извлечен для дальнейшего исследования.

Аппарат "Чанъэ-5" был запущен с территории Китая 24 ноября, 1 декабря он сел на видимой стороне Луны и в течение двух суток собирал лунный грунт. 3 декабря зонд отправился обратно: на орбите Земли он стыковался с возвращаемым модулем и 17-го начал спуск.

Это первый за последние 44 года космический аппарат, отправленный за реголитом. Таким образом, Китай стал третьей страной после СССР и США, кто смог осуществить такую миссию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский зонд стал первым за последние 44 года космическим аппаратом, отправленным за лунным грунтом.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
NASA сообщило о приближении к Земле двух астероидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика