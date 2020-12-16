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NASA сообщило о приближении к Земле двух астероидов

17.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Два астероида приблизятся к Земле в пятницу 18 декабря, причем один из них пройдет совсем близко к планете, сообщили в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

© RUPTLY
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Диаметр одного из них – 6,8 метра, он, как ожидается, пролетит на расстоянии 57,1 тысячи километров от Земли (это почти в 7 раз ближе, чем до Луны).

Второй астероид крупнее – его диаметр составляет 30 метров, однако и траектория его полета более удалена от планеты – около семи миллионов километров.

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Теги: Минск
 
 
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Один из космических объектов пройдет в 57 тысячах километрах от планеты – это намного ближе, чем расстояние до Луны.
 
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