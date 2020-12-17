Лунный грунт доставлен на Землю впервые за 40 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Лунные камни и "почва" с вулканического участка Океан Бурь на Луне моложе предыдущих экземпляров, ранее доставленных на Землю, на миллионы лет, сообщает ВВС.

Лунный грунт доставлен впервые со времен американской миссии "Аполлон" и советского робота "Луна". Тогда было собрано около 400 килограммов проб.

В этот раз китайская миссия сосредоточилась на северо-западной части Луны. Вулканическая порода Океана Бурь позволит восполнить пробел в истории образования спутника Земли в период от полутора до трех миллионов лет назад.

Спускаемый на поверхность аппарат был оснащен захватом и дрелью и смог отобрать образцы весом от двух до четырех килограммов. С их помощью ученые надеются глубже узнать формирование Луны, а также природу других объектов Солнечной системы. А также более точно откалибровать "хронометр", которым исследователи пользуются для определения возраста поверхностей космических тел.

Для Китая не менее важной, кроме доставки, стало само выполнение миссии. Полет был разделен на сложные этапы: доставка нескольких зондов на орбиту Луны, возвращение к космической станции спуск. На этапе приземления модуль произвел отскок, который позволил снизить скорость и опустить капсулу на Землю с максимальной бережностью.

Аппарат "Чанъэ-5" был запущен с территории Китая 24 ноября, 1 декабря он сел на видимой стороне Луны и в течение двух суток собирал лунный грунт . 3 декабря зонд отправился обратно: на орбите Земли он стыковался с возвращаемым модулем и 17-го начал спуск. Модель успешно приземлился в ночь на 17 декабря в автономном районе Внутренняя Монголия.

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