Старт ракеты Falcon со спутником-шпионом отложен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Пуск ракеты Falcon 9 с разведывательным спутником NROL-108 отложен из-за выявленных перед стартом технических проблем, сообщила американская компания SpaceX.

Ракета должна была стартовать в 17:45 по минскому времени, однако за несколько минут до пуска прозвучала команда о его отмене. По информации SpaceX, на этот шаг пошли из-за нештатного показателя второй ступени Falcon.

"Отменяем сегодняшний запуск NROL-108, чтобы внимательнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в нормальном состоянии. Команда работает над тем, чтобы использовать резервное окно пуска, которое открывается завтра", – сообщила компания в Twitter.

Standing down from today’s launch attempt of NROL-108 to take a closer look at the data; Falcon 9 and NROL-108 remain healthy. Teams are working toward a backup launch opportunity of tomorrow with a three-hour window opening at 9:00 a.m. EST — SpaceX (@SpaceX) December 17, 2020

SpaceX по контракту с Пентагоном осуществляет запуски для военной космической разведки США. Отложенный в четверг старт должен был стать пятым для многоразовой первой ступени Falcon.