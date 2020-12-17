ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старт ракеты Falcon со спутником-шпионом отложен

18.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Пуск ракеты Falcon 9 с разведывательным спутником NROL-108 отложен из-за выявленных перед стартом технических проблем, сообщила американская компания SpaceX.

Ракета должна была стартовать в 17:45 по минскому времени, однако за несколько минут до пуска прозвучала команда о его отмене. По информации SpaceX, на этот шаг пошли из-за нештатного показателя второй ступени Falcon.

"Отменяем сегодняшний запуск NROL-108, чтобы внимательнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в нормальном состоянии. Команда работает над тем, чтобы использовать резервное окно пуска, которое открывается завтра", – сообщила компания в Twitter.

SpaceX по контракту с Пентагоном осуществляет запуски для военной космической разведки США. Отложенный в четверг старт должен был стать пятым для многоразовой первой ступени Falcon.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пуск ракеты были вынуждены отменить в связи с нештатными показателями, полученными со второй ступени Falcon 9.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Лунный грунт доставлен на Землю впервые за 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика