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Старт ракеты Falcon со спутником-шпионом отложен
18.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 дек – Sputnik. Пуск ракеты Falcon 9 с разведывательным спутником NROL-108 отложен из-за выявленных перед стартом технических проблем, сообщила американская компания SpaceX.
Ракета должна была стартовать в 17:45 по минскому времени, однако за несколько минут до пуска прозвучала команда о его отмене. По информации SpaceX, на этот шаг пошли из-за нештатного показателя второй ступени Falcon.
"Отменяем сегодняшний запуск NROL-108, чтобы внимательнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в нормальном состоянии. Команда работает над тем, чтобы использовать резервное окно пуска, которое открывается завтра", – сообщила компания в Twitter.
SpaceX по контракту с Пентагоном осуществляет запуски для военной космической разведки США. Отложенный в четверг старт должен был стать пятым для многоразовой первой ступени Falcon.
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Пуск ракеты были вынуждены отменить в связи с нештатными показателями, полученными со второй ступени Falcon 9.
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