|
Компания, создавшая систему распознавания лиц, обжалует санкции ЕС
18.12.2020 12:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. IT-компания Synesis, занимающаяся среди прочего разработкой системы видеоаналитики, ответила заявлением на введенные в ее отношении санкции ЕС.
В основаниях для решения Евросоюза сказано, что компания предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и распознавать лица протестующих.
В Synesis же убеждены, что для включения в данный список нет никаких юридических или рациональных оснований, в связи с этим компания будет обжаловать санкции.
"Причина, указанная Советом, глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц, которыми занимается компания", - заявили в компании.
Система видеоаналитики Synesis, как ранее отмечали в организации, предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать людей по записям. Проект компании Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения.
"Черный список"
Европейский союз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса 17 декабря, они опубликованы в официальном журнале ЕС. Новые ограничительные меры затронут семь юрлиц в Беларуси и 29 официальных лиц и безнесменов. Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября. В общей сложности в них находится 55 фамилий, в том числе президент республики Александр Лукашенко.
Новые ограничительные меры включают запрет на въезд в страны ЕС, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению резидента Парка высоких технологий Беларуси, он оказался в "черном списке" из-за спекуляций в СМИ и соцсетях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)