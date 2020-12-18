Компания, создавшая систему распознавания лиц, обжалует санкции ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. IT-компания Synesis, занимающаяся среди прочего разработкой системы видеоаналитики, ответила заявлением на введенные в ее отношении санкции ЕС.

В основаниях для решения Евросоюза сказано, что компания предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и распознавать лица протестующих.

В Synesis же убеждены, что для включения в данный список нет никаких юридических или рациональных оснований, в связи с этим компания будет обжаловать санкции.

"Причина, указанная Советом, глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц, которыми занимается компания", - заявили в компании.

Система видеоаналитики Synesis, как ранее отмечали в организации, предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать людей по записям. Проект компании Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения.

"Черный список"

Европейский союз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса 17 декабря, они опубликованы в официальном журнале ЕС. Новые ограничительные меры затронут семь юрлиц в Беларуси и 29 официальных лиц и безнесменов. Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября. В общей сложности в них находится 55 фамилий, в том числе президент республики Александр Лукашенко.

Новые ограничительные меры включают запрет на въезд в страны ЕС, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц.