Роскосмос сообщил о еще одном возможном месте утечки воздуха на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Еще один источник утечки воздуха может находиться в том же модуле МКС, что и предыдущий, сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

"Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли, когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще", - сказал он, подчеркнув, что никаких новых утечек не появилось.

По словам Крикалева, утечки настолько мало, что не поддается обнаружению даже специальными приборами.

Также исполнительный директор "Роскосмоса" опроверг предположение, что трещина на МКС могла возникнуть в результате "усталости" металла. По его словам, специалисты проверили эту версию, однако по всем параметрам израсходовано менее 10% ресурса.

Маловероятной причиной назвал он и возможную жесткую стыковку к модулю космического корабля – такую версию распространил ранее ряд СМИ. По его словам, все маневры кораблей и станции берутся в расчет, а если случаются колебания станции, то "основные нагружения в середине станции, а не на конце".

Утечки на МКС

Утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили в начале осени 2019 года. В августе-сентябре текущего ее скорость серьезно возросла, и экипаж для проверки герметичности был вынужден два раза закрывать люки в модулях станции и несколько дней оставаться в изоляции в российском сегменте.

рещину удалось обнаружить в промежуточной камере российского моделя "Звезда", было несколько попыток ее заклеить, однако результата они не дали. Вместе с тем космонавты уверяют, что утечка воздуха практически не ощущается

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