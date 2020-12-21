Первый реактор БелАЭС снова запущен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Этап энергетического пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции завершен, сообщили в Министерстве энергетики республики.

"Все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены. Всего проведено 246 испытаний, в том числе – режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля. 21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что в ближайшее время (после получения разрешения Госатомнадзора) будет начата промышленная эксплуатация энергоблока. На этом этапе реактор выведут на 100-процентную мощность.

"После успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности", – сообщили в Минэнерго.

После этого, по информации энергетиков, блок будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию.

БелАЭС - важнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022 году.

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