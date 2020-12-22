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Путин перенес сроки предустановки российского ПО на 1 апреля

22.12.2020 18:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает перенос сроков обязательной предустановки российского программного обеспечения на телевизоры, смартфоны и другие гаджеты на 1 апреля, документ опубликован на официальном портале правовой информации страны.

Обязать производителей технически сложных устройств предустанавливать российское ПО должны были с 1 января. Но сроки были снова изменены. Причем на такие товары вместо российского может устанавливаться армянское, белорусское, казахстанское или кыргызстанское ПО.

© Pixabay
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Предустановка программного обеспечения на устройства была задумана для того, чтобы пользователи могли использовать "из коробки" ряд приложений, произведенных в России или других странах ЕАЭС, а также поисковую систему, определяемую российским правительством.

Закон содержит и ряд норм, касающихся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что позволит упростить изъятие опасной и незаконной продукции.

Изначально обязать производителей предустанавливать российское ПО на ряд технически сложных устройств, включая смартфоны, планшеты и "умные" телевизоры, планировалось с 1 июля этого года, однако весной был принят закон о переносе сроков на 1 января 2021-го.

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Теги: Минск
 
 
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Изначально российское ПО должно было появиться на устройствах "из коробки" еще с 1 июля, однако этот процесс был перенесен на полгода.
 
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