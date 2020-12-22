Путин перенес сроки предустановки российского ПО на 1 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает перенос сроков обязательной предустановки российского программного обеспечения на телевизоры, смартфоны и другие гаджеты на 1 апреля, документ опубликован на официальном портале правовой информации страны.

Обязать производителей технически сложных устройств предустанавливать российское ПО должны были с 1 января. Но сроки были снова изменены. Причем на такие товары вместо российского может устанавливаться армянское, белорусское, казахстанское или кыргызстанское ПО.

Предустановка программного обеспечения на устройства была задумана для того, чтобы пользователи могли использовать "из коробки" ряд приложений, произведенных в России или других странах ЕАЭС, а также поисковую систему, определяемую российским правительством.

Закон содержит и ряд норм, касающихся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что позволит упростить изъятие опасной и незаконной продукции.

Изначально обязать производителей предустанавливать российское ПО на ряд технически сложных устройств, включая смартфоны, планшеты и "умные" телевизоры, планировалось с 1 июля этого года, однако весной был принят закон о переносе сроков на 1 января 2021-го.

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