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WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с Нового года

29.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях старых смартфонов с Нового года, сообщило издание Daily Mail.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По информации газеты, приложение не будет поддерживаться с 1 января на смартфонах с операционными системами iOS9 и Android 4.0.3 и более ранними их версиями.

Таким образом, пользователи с подобными  устройствами потеряют доступ к своим чатам и их содержимому.

Гражданам, которые используют смартфоны со старыми операционными системами, рекомендуется обновить ОС на более "свежую", чтобы не лишиться WhatsApp.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане, которые пользуются устаревшими смартфонами, с 1 января лишатся возможности общаться в WhatsApp.
 
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