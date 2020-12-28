WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с Нового года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях старых смартфонов с Нового года, сообщило издание Daily Mail .

По информации газеты, приложение не будет поддерживаться с 1 января на смартфонах с операционными системами iOS9 и Android 4.0.3 и более ранними их версиями.

Таким образом, пользователи с подобными устройствами потеряют доступ к своим чатам и их содержимому.

Гражданам, которые используют смартфоны со старыми операционными системами, рекомендуется обновить ОС на более "свежую", чтобы не лишиться WhatsApp.