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WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с Нового года
29.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях старых смартфонов с Нового года, сообщило издание
© Sputnik / Кирилл Каллиников
По информации газеты, приложение не будет поддерживаться с 1 января на смартфонах с операционными системами iOS9 и Android 4.0.3 и более ранними их версиями.
Таким образом, пользователи с подобными устройствами потеряют доступ к своим чатам и их содержимому.
Гражданам, которые используют смартфоны со старыми операционными системами, рекомендуется обновить ОС на более "свежую", чтобы не лишиться WhatsApp.
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Граждане, которые пользуются устаревшими смартфонами, с 1 января лишатся возможности общаться в WhatsApp.
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