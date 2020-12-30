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Motorola перенесла старт продаж смартфона Razr 5G на начало 2021-го

31.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Компания Motorola приняла решение перенести начало реализации нового складного смартфона Razr 5G на начало 2021 года, говорится в сообщении производителя.

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"Поставки Motorola Razr 5G до января 2021-го забронированы покупателями еще на этапе предзаказа, что вынуждает перенести старт продаж данной модели на первый квартал 2021-го", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что для распределения ближайших поставок смартфона был возобновлен предзаказ.

В Motorola подчеркнули, что число заявок предзаказов существенно превысило объем поставок, поэтому компания приложит максимальные усилия, чтобы обеспечить потребности пользователей.

Начало продаж "раскладушки" Motorola Razr 5G было изначально запланировано на конец декабря. Устройство оснащено гибким OLED-дисплеем, экраном Quick View, а также процессором Qualcomm Snapdragon 765G. В смартфоне установлены восемь гигабайт ОП и 256 ГБ встроенной, он поддерживает сеть 5G Sub-6.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании отмечают, что для распределения ближайших поставок смартфона был возобновлен предзаказ.
 
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