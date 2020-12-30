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Путин подписал закон о санкциях в отношении Facebook, YouTube и Twitter
31.12.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях, которые могут вводиться при цензуре российских СМИ.
Новый закон наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под его действие потенциально попадают соцсети Facebook и Twitter, а также видеохостинг YouTube. Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Эти платформы могут получить штраф, замедление трафика или блокировку за ограничение доступа к информации по расовой, национальной или политической принадлежности.
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Механизм санкций предполагает присваивание ресурсу статуса, который допускает дискриминацию против российских СМИ. Сделать это может генеральный прокурор в согласовании с министерством иностранных дел. Также предусмотрена процедура отмены статуса, если ресурс откажется от цензуры.
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