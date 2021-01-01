Белорусская академия наук сегодня празднует день рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Первое января - день рождения Белорусской академии наук. Она была основана в октябре 1928 года, а торжественное открытие прошло в первый день 1929 года.

Первым президентом Академии наук стал историк профессор Всеволод Игнатовский.

На день открытия штат Академии наук составлял только 128 человек, из них 87 научных сотрудников. А к началу 1941 года там работало уже около 750 человек.

В период Великой Отечественной войны нормальная деятельность Академии наук была прервана. Часть ученых продолжила свои исследования в институтах России и других регионов бывшего Советского Союза.

Сейчас в Академии наук работает около 16,0 тыс. человек. Белорусские ученые довольно молоды - их средний возраст меньше 47 лет. Среди них около 5,5 тысяч исследователей, 387 докторов наук и 1 611 кандидатов наук. И из них 207 профессоров и 518 доцентов.