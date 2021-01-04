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Космический интернет от Илона Маска появится в апреле во всей Греции

04.01.2021 17:11 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Американская компания SpaceX планирует в апреле текущего года полностью покрыть территорию Греции широкополосным интернетом Starlink, сообщило издание The Greek City Times.

© Sputnik / Виктор Толочко
Спутниковый интернет Starlink разогнали до 100 мегабит в секунду

Известно, что SpaceX уже подала в регулирующие органы страны – комиссию по электросвязи и почтовой связи (EETT) и Министерство цифрового управления – запрос на получение лицензии на обслуживание и эксплуатацию сети.

"Быстрый спутниковый интернет будет доступен каждому в Греции, ожидается, что покрытие всех греческих территорий спутниками программы Starlink будет завершено в течение первого квартала 2021 года", – цитирует издание слова представителей компании.

В SpaceX заявили, что "космический" интернет будет на 20% дороже предоставляемого греческими провайдерами, однако спутники обеспечат 100-процентное покрытие территории страны и гарантированную скорость соединения в 150 Мбит/с.

В настоящее время на низкой околоземной орбите работает около 960 спутников Starlink. Для избранных клиентов, живущих в высоких широтах по всему миру, SpaceX предоставила бета-сервис для тестирования сети. Всего в группировку Starlink должны войти свыше 4,4 тысячи космических аппаратов, которые на орбиту доставляются ракетами Falcon.

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что SpaceX уже подала в регулирующие органы страны запрос на получение лицензии на обслуживание и эксплуатацию сети.
 
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