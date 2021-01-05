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Лазерный телевизор для Лукашенко. Что это такое?
05.01.2021 16:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Лазерный телевизор подарили президенту Александру Лукашенко во время его визита на холдинг "Горизонт", Sputnik узнал, что это за устройство.
© Photo : пресс-служба президента РБ
Словосочетание "лазерное телевидение" звучит непривычно, загадочно, но технологично. Как указывают специалисты, название придумали производители видеотехники, которые даже ввели специальный термин – Laser TV. На самом деле это – проекторы с функцией телевизора. Источником света служат не лампы, а лазеры.
Первые опыты с лазерными проекторами проводились еще в 1970-х. В СССР об этом писал журнал "Техника – молодежи". Однако из-за высокой стоимости производства и туманных перспектив массовой продажи проект был остановлен.
Технология получила развитие в новом тысячелетии. Считается, что прорывным стало участие американской компании Novalux в выставке CES-2006 в Лас-Вегасе. Разработчики представили миниатюрную лазерную платформу, созданную для проекционных телевизоров. Это был прорыв, потому что технология производства значительно удешевилась.
Принцип работы лазерного телевизора не менялся лет 20. Для показа изображения нужен специальный чип, представляющий из себя микросхему с микрозеркалами. Для получения картинки используются не ртутные лампы, а лазеры, испускающие свечение в синем, зеленом и красном диапазонах.
Основные достоинства:
Недостатки:
Белорусский Laser TV
В августе прошлого года на сайте компании "Горизонт" появилось объявление с анонсом старта продаж нового продукта – лазерного телевизора Horizont LT400F. Сообщалось, что это "результат упорных исследований и живого интереса к идее, способной перевернуть рынок техники".
По мнению разработчиков, лазерный телевизор Horizont LT400F "будет незаменимым атрибутом в переговорных топ-уровня или дома, потому что разнообразие функций, включая самые востребованные, угодит любой потребности". Телевизор позволяет проецировать на экран картинку 2×3,5 метра в разрешении 4K. Устройство оснащено HDMI, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.
О цене и сроках поступления Horizont LT400F в продажу не сообщается. Получил ли Лукашенко в подарок именно эту модель – неизвестно.
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Какой именно телевизор подарили президенту – неизвестно, однако можно предположить, что это анонсированный холдингом в прошлом году Horizont LT400F.
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