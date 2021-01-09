Скончался последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников, сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", - сообщили в РАН.

Исааку Халатникову был 101 год. Он умер в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН.

На сайте РАН отмечается, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

В августе Халатникова наградили орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу".