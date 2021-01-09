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Скончался последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
09.01.2021 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников, сообщает
"Исаака Марковича Халатникова не стало", - сообщили в РАН.
Исааку Халатникову был 101 год. Он умер в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН.
На
Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.
В августе Халатникова наградили орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу".
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В молодости будущий академик со своим наставников Львом Ландау работал над созданием атомной бомбы.
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