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Скончался последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

09.01.2021 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы, старейший академик Российской академии наук Исаак Халатников, сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", - сообщили в РАН.

Исааку Халатникову был 101 год. Он умер в Черноголовке, где расположены ИТФ и Научный центр РАН.

На сайте РАН отмечается, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

В августе Халатникова наградили орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу".

 
Теги: Минск
 
 
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В молодости будущий академик со своим наставников Львом Ландау работал над созданием атомной бомбы.
 
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