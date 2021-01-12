Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Более полумиллиона американцев скачали приложение Telegram за четыре дня после того, как аккаунты действующего президента Дональда Трампа стали недоступны в популярных соцсетях, сообщает Telegraph .

Лидер республиканцев Дональдл Трамп на время лишился личных "страниц" в Facebook и Instagram, а Twitter удалил аккаунт президента навсегда.

"После тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них… мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в официальном обращении Twitter, опубликованном 8 января.

В связи с блокировкой аккаунтов Трампа, его поклонники переключились на другую площадку - Telegram. За четыре дня (с 6 по 10 января) американцы скачивали мессенджер более полумиллиона раз. По данным Sensor Tower, это в три раза больше, чем за прошлую неделю.

Популярность приложения объясняется также отключением соцсети Parler, которая полюбилась поклонникам Трампа, и изменениям в политике конфиденциальности WhatsApp.

Перед тем, как Parler отключили, в нем публиковались посты с просьбами "перейти" на Telegram.

Telegram имеет все шансы стать "более долгосрочным домом" для тех, кто поддерживает лидера республиканцев, так как вероятность его отключения гораздо ниже, уверена профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек. Эксперт обхясняет это тем, что, в отличие от Parlrer, Telegram - стандартный мессенджер, а не площадка, используемая ультраправыми группами.

Трамп - подстрекатель?

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в подстрекательствах. Демократы США намеренылидеру республиканцев, так как считают, что призывы Трампа, в том числе в соцсетях, привели к беспорядкам в Капитолии.

В результате штурма Капитолия после официального утверждения результатов президентских выборов, погибли четыре человека, правоохранители возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма.

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