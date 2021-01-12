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Поклонники Трампа "атаковали" Telegram: он попал в топ-2 по скачиваемости
12.01.2021 10:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Более полумиллиона американцев скачали приложение Telegram за четыре дня после того, как аккаунты действующего президента Дональда Трампа стали недоступны в популярных соцсетях, сообщает
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
Лидер республиканцев Дональдл Трамп на время лишился личных "страниц" в Facebook и Instagram, а Twitter удалил аккаунт президента навсегда.
"После тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них… мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в официальном обращении Twitter, опубликованном 8 января.
В связи с блокировкой аккаунтов Трампа, его поклонники переключились на другую площадку - Telegram. За четыре дня (с 6 по 10 января) американцы скачивали мессенджер более полумиллиона раз. По данным Sensor Tower, это в три раза больше, чем за прошлую неделю.
Популярность приложения объясняется также отключением соцсети Parler, которая полюбилась поклонникам Трампа, и изменениям в политике конфиденциальности WhatsApp.
Перед тем, как Parler отключили, в нем публиковались посты с просьбами "перейти" на Telegram.
Telegram имеет все шансы стать "более долгосрочным домом" для тех, кто поддерживает лидера республиканцев, так как вероятность его отключения гораздо ниже, уверена профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек. Эксперт обхясняет это тем, что, в отличие от Parlrer, Telegram - стандартный мессенджер, а не площадка, используемая ультраправыми группами.
Трамп - подстрекатель?
© REUTERS / JIM URQUHART
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