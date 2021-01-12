ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поклонники Трампа "атаковали" Telegram: он попал в топ-2 по скачиваемости

12.01.2021 10:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Более полумиллиона американцев скачали приложение Telegram за четыре дня после того, как аккаунты действующего президента Дональда Трампа стали недоступны в популярных соцсетях, сообщает Telegraph.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
Демократы хотят ухода Трампа и полного заката его политической карьеры

Лидер республиканцев Дональдл Трамп на время лишился личных "страниц" в Facebook и Instagram, а Twitter удалил аккаунт президента навсегда.

"После тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них… мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в официальном обращении Twitter, опубликованном 8 января.

В связи с блокировкой аккаунтов Трампа, его поклонники переключились на другую площадку - Telegram. За четыре дня (с 6 по 10 января) американцы скачивали мессенджер более полумиллиона раз. По данным Sensor Tower, это в три раза больше, чем за прошлую неделю.

Популярность приложения объясняется также отключением соцсети Parler, которая полюбилась поклонникам Трампа, и изменениям в политике конфиденциальности WhatsApp.

Перед тем, как Parler отключили, в нем публиковались посты с просьбами "перейти" на Telegram.

Telegram имеет все шансы стать "более долгосрочным домом" для тех, кто поддерживает лидера республиканцев, так как вероятность его отключения гораздо ниже, уверена профессор информационных исследований университета Мэриленда Джен Голдбек. Эксперт обхясняет это тем, что, в отличие от Parlrer,  Telegram - стандартный мессенджер, а не площадка, используемая ультраправыми группами.

Трамп - подстрекатель?

© REUTERS / JIM URQUHART
Беспорядки в Капитолии: власти США завели 25 дел
Дональда Трампа неоднократно обвиняли в подстрекательствах. Демократы США намерены объявить импичмент лидеру республиканцев, так как считают, что призывы Трампа, в том числе в соцсетях, привели к  беспорядкам в Капитолии.

В результате штурма Капитолия после официального утверждения результатов президентских выборов, погибли четыре человека, правоохранители возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резко возросшая в США популярность мессенджера объясняется тем, что приверженцы лидера республиканцев массово перешли на Telegram после блокировки Трампа в других...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by