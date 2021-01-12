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NASA в этом году завезет дополнительные солнечные батареи на МКС

13.01.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. NASA планирует увеличить мощность системы питания американского сегмента Международной космической станции (МКС), об этом агентство сообщило во вторник.

Сейчас американский сегмент станции питается от восьми солнечных батарей, общая мощность которых – до 160 киловатт электричества. Выработку электроэнергии планируют поднять на треть.

© RUPTLY
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По информации NASA, уже в этом году грузовики Dragon начнут доставлять новые батареи на МКС. Три корабля отвезут шесть батарей, их будут устанавливать поверх уже существующих.

Для установки каждой из новых батарей понадобится по два выхода экипажа в открытый космос.

По информации инженеров агентства, вместе с новыми батареями суммарная выработка электричества составит до 215 киловатт.

В NASA уточнили, что батареи, которые питают американский сегмент сейчас, уже начинают деградировать. Новые батареи, которые разворачиваются из рулона, более эффективны, чем старые. Их прототип был уже опробован на станции летом 2017 года.

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Теги: Минск
 
 
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Старые батареи уже начали подвергаться деградации, а новые, опробованные на станции в 2017-м, считаются более эффективными.
 
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