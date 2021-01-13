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Военные Китая начали получать силовые экзоскелеты

13.01.2021 16:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Военные экзоскелеты начали поступать в Вооруженные силы Китая, экипированных бойцов впервые показало Центральное телевидение Китая.

На то, чтобы надеть и снять новое моторизированное снаряжение требуется не более 40 секунд. Сообщается, что отряд с экзоскелетами выполнял миссию по снабжению на юго-западе Автономного района Тибета – бойцы по пересеченной местности переносили 50-килограммовые ящики. Индивидуальная экипировка служит для повышения физической выносливости и повышает боевые возможности солдата как минимум на 50%.

Конструкция помогает снизить нагрузку при помощи электродвигателей, а данные о запасе хода и переносимых тяжестях поступают на планшет. Кроме контроля, собранные за время похода сведения в дальнейшем позволят усовершенствовать экзоскелет.

Месяцем ранее китайские военные продемонстрировали экипировку без силовых механизмов. Такой экзоскелет призван сохранять выносливость.

Эксперты предсказывают, что это направление и далее получит развитие. Так, сейчас китайские оружейники планируют создание пуленепробиваемых костюмов, оснащенных вооружением и даже джет-паками для полетов. Как ожидается, такое оборудование будет востребовано не только в военных операциях, но и в гражданском секторе.

 
Теги: Минск
 
 
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Индивидуальная амуниция позволяет с легкостью переносить 50-килограммовые грузы и служит дополнительным средством для сохранения жизни бойцов.
 
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