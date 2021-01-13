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Tik-Tok решил тщательнее защищать детей

13.01.2021 17:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. У пользователей Tik-Tok младше 16 лет по умолчанию будут установлены настройки приватности, пишет ВВС.

© AFP 2020 / Michael loccisano
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Так приложение планирует сделать пребывание детей на платформе более безопасным.

"Таким образом платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", – поясняется в сообщении компании.

Только одобренные подписчики смогут комментировать видео в аккаунтах пользователей младше шестнадцати.

Параметр "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключен для пользователей в возрасте 13-15 лет.

Кроме того, созданные юными "тиктокерами" видео не смогут загружать на свой девайс сторонние пользователи.

Пользователи 16-17 лет также могут запретить другим "тиктокерам" скачивать их видео, причем такой запрет будет установлен по умолчанию. Но при желании его можно отменить.

В Tik-Tok уже существовал определенный пакет мер, призванный помочь сделать интернет-пространство безопаснее для детей.

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Теги: Минск
 
 
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Все аккаунты детей младше шестнадцати лет в приложении станут приватными по умолчанию, комментировать видео в них смогут только одобренные подписчики.
 
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