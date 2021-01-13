Tik-Tok решил тщательнее защищать детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. У пользователей Tik-Tok младше 16 лет по умолчанию будут установлены настройки приватности, пишет ВВС.

Так приложение планирует сделать пребывание детей на платформе более безопасным.

"Таким образом платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", – поясняется в сообщении компании.

Только одобренные подписчики смогут комментировать видео в аккаунтах пользователей младше шестнадцати.

Параметр "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключен для пользователей в возрасте 13-15 лет.

Кроме того, созданные юными "тиктокерами" видео не смогут загружать на свой девайс сторонние пользователи.

Пользователи 16-17 лет также могут запретить другим "тиктокерам" скачивать их видео, причем такой запрет будет установлен по умолчанию. Но при желании его можно отменить.

В Tik-Tok уже существовал определенный пакет мер, призванный помочь сделать интернет-пространство безопаснее для детей.

Читайте также: