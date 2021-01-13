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Мужчина забыл пароль от жесткого диска. На нем лежат биткоины на миллионы долларов
13.01.2021 18:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв - Sputnik. Сообщение программиста Стефана Томаса о забытом пароле от жесткого диска стало вирусным. И не удивительно, на засекреченном диске лежат биткоины на сумму в 240 млн долларов, пишет
© Sputnik / Владимир Астапкович
О проблеме мужчины первой рассказала
Владелец жесткого диска получил 7002 биткойна в качестве оплаты. Он создал ролик, который объяснял, как работает криптовалюта, еще больше десяти лет назад. Тогда биткоин стоил всего несколько долларов, но времена изменились вместе с курсом криптовалюты.
Пароль от жесткого диска, на котором хранились биткоины, мужчина написал на листке бумаги - и потерял его. Он уже ввел восемь неверных паролей. Осталось две попытки - иначе доступ к кошельку может заблокироваться.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Томас - не первый потенциальный биткоин-миллионер, чье состояние под угрозой. По данным компании Chainanalysis, занимающейся обработкой данных о криптовалютах, в настоящее время биткойны на сумму около 140 миллиардов долларов потеряны или остаются в кошельках, к которым нет доступа.
А компании, помогающие получить цифровую валюту назад, получают по несколько запросов каждый день.
А в 2013 году мужчина из Великобритании вынужден был обыскать свалку, после того как неосмотрительно выбросил жесткий диск, на котором осталось 7500 биткоинов.
Одним словом, чтобы стать миллионером, мало сделать выгодное вложение - нужно иметь хорошую память - и никакой рассеянности.
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Экс-глава службы безопасности одной из соцсетей уже предложил свою помощь во "взломе" диска - за вознаграждение в 10% от суммы.
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