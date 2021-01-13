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Мужчина забыл пароль от жесткого диска. На нем лежат биткоины на миллионы долларов

13.01.2021 18:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Сообщение программиста Стефана Томаса о забытом пароле от жесткого диска стало вирусным. И не удивительно, на засекреченном диске лежат биткоины на сумму в 240 млн долларов, пишет ВВС.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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О проблеме мужчины первой рассказала New York Times. Тут же нашлись желающие помочь - правда, не бесплатно. Экс-глава службы безопасности одной из соцсетей предложил свои услуги за 10% от суммы, которая лежит на запароленном диске.

Владелец жесткого диска получил 7002 биткойна в качестве оплаты. Он создал ролик, который объяснял, как работает криптовалюта, еще больше десяти лет назад. Тогда биткоин стоил всего несколько долларов, но времена изменились вместе с курсом криптовалюты.

Пароль от жесткого диска, на котором хранились биткоины, мужчина написал на листке бумаги - и потерял его. Он уже ввел восемь неверных паролей. Осталось две попытки - иначе доступ к кошельку может заблокироваться.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Томас - не первый потенциальный биткоин-миллионер, чье состояние под угрозой. По данным компании Chainanalysis, занимающейся обработкой данных о криптовалютах, в настоящее время биткойны на сумму около 140 миллиардов долларов потеряны или остаются в кошельках, к которым нет доступа.

А компании, помогающие получить цифровую валюту назад, получают по несколько запросов каждый день.

А в 2013 году мужчина из Великобритании вынужден был обыскать свалку, после того как неосмотрительно выбросил жесткий диск, на котором осталось 7500 биткоинов.

Одним словом, чтобы стать миллионером, мало сделать выгодное вложение - нужно иметь хорошую память - и никакой рассеянности.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Экс-глава службы безопасности одной из соцсетей уже предложил свою помощь во "взломе" диска - за вознаграждение в 10% от суммы.
 
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