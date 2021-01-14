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"Белтелеком" готов внедрять в Беларуси сеть 5G
14.01.2021 12:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв - Sputnik. "Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов начать внедрять ее на территории Беларуси, пишет
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Эта технология обеспечивает высокую скорость доступа к сети и притом высокую энергоэффективность – расход энергии батарей с 5G меньше. Сегодня 5G презентовали в индустриальном парке "Великий камень".
У нас в стране было две тестовые локации для 5G – "Великий камень" и зона, расположенная в Копыльском районе.
По задумке тестовая зона на территории индустриального парка должна продемонстрировать возможности технологии в городской среде, промышленной застройке. Так, максимальные значения скорости интернета в "Великом камне" достигли 1,235 Гбит/с.
А площадка в Копыльском районе показывает, как работает 5G в сельской местности.
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Технология должна поспособствовать устранению цифрового неравенства между городами и сельской местностью. А еще "Белтелеком" рассчитывает, что развитие 5G...
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