"Белтелеком" готов внедрять в Беларуси сеть 5G

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. "Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов начать внедрять ее на территории Беларуси, пишет БелТА со ссылкой на гендиректора предприятия Юрия Петрученю.

Эта технология обеспечивает высокую скорость доступа к сети и притом высокую энергоэффективность – расход энергии батарей с 5G меньше. Сегодня 5G презентовали в индустриальном парке "Великий камень".

У нас в стране было две тестовые локации для 5G – "Великий камень" и зона, расположенная в Копыльском районе.

По задумке тестовая зона на территории индустриального парка должна продемонстрировать возможности технологии в городской среде, промышленной застройке. Так, максимальные значения скорости интернета в "Великом камне" достигли 1,235 Гбит/с.

А площадка в Копыльском районе показывает, как работает 5G в сельской местности.