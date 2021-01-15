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Вы неправильно едите яблоко! Ученые объяснили, почему
15.01.2021 14:11 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Большинство людей неправильно едят яблоки, это выяснили ученые из Технологического университета Граца в Австрии.
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Ученые утверждают, что эти микроорганизмы оказывают положительное влияние на организм человека, а в особенности на желудочно-кишечную систему.
В ходе исследования ученые Технологического университета пришли к выводу, что около 90% тех самых полезных микроорганизмов-пробиотиков находятся именно в сердцевине яблока.
По мнению исследователей, чтобы извлечь из фрукта максимальную пользу, его нужно съедать вместе с огрызком, в то время как большинство людей выбрасывают остаток яблока.
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В ходе исследования ученые пришли к выводу, что около 90% полезных микроорганизмов-пробиотиков находятся именно в сердцевине.
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