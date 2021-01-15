Вы неправильно едите яблоко! Ученые объяснили, почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

Большинство людей неправильно едят яблоки, это выяснили ученые из Технологического университета Граца в Австрии.

По данным специалистов, этот фрукт содержит огромное количество полезных бактерий: в каждом грамме яблока – порядка полумиллиона.

Ученые утверждают, что эти микроорганизмы оказывают положительное влияние на организм человека, а в особенности на желудочно-кишечную систему.

В ходе исследования ученые Технологического университета пришли к выводу, что около 90% тех самых полезных микроорганизмов-пробиотиков находятся именно в сердцевине яблока.

По мнению исследователей, чтобы извлечь из фрукта максимальную пользу, его нужно съедать вместе с огрызком, в то время как большинство людей выбрасывают остаток яблока.

Читайте также: