|
Лавров прокомментировал иск к Apple с требованием удалить Telegram
18.01.2021 15:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал призыв удалить Telegram из магазина приложений интересным.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно", - сообщил министр во время онлайн-пресс-конференции.
Глава МИД подчеркнул, что в США, где хотят ограничить работу соцсети, действует право на свободу слова. Это подтверждается тем, что Штаты являются участниками конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года.
Все эти документы, отметил Лавров, призывают к свободному выражению своего мнения. "Это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - пояснил он.
"Телеграмный" бум
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Участники "коалиции" считают, что в мессенджере распространяются экстремистские сообщения: неонацистский и расистский контент, а также информация, разжигающая ненависть.
"Telegram выделяется как распространитель (высказываний с ненавистью), даже по сравнению с Parler", - заявил глава "коалиции" Марк Гинзберг.
В последнее время соцсеть Telegram приковала к себе внимание общественности. Все началось с момента, когда поклонники действующего президента Дональда Трампа массово начали
© Photo : Telegram / Recep Tayyip Erdoğan
Это случилось после того, как аккаунты политика были временно недоступны в популярных соцсетях, а Twitter и вовсе заблокировал его личную страницу навсегда, обвинив Трампа в "подстрекательстве к насилию". Кроме того, была отключена соцсеть Parler, популярная среди сторонников действующего президента.
Массовая блокировка аккаунтов Трампа связана со
Резкий скачок популярности Telegram совпал с моментом, когда WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, чем многие пользователи мессенджера (в том числе
Прямую трансляцию пресс-конференции министра иностранных дел России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что в США, где хотят отключить Telegram, действует право на свободное выражение своего мнения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)