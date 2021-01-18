Лавров прокомментировал иск к Apple с требованием удалить Telegram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал призыв удалить Telegram из магазина приложений интересным.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно", - сообщил министр во время онлайн-пресс-конференции.

Глава МИД подчеркнул, что в США, где хотят ограничить работу соцсети, действует право на свободу слова. Это подтверждается тем, что Штаты являются участниками конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года.

Все эти документы, отметил Лавров, призывают к свободному выражению своего мнения. "Это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - пояснил он.

"Телеграмный" бум

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный Интернет - Sputnik) потребовала от компании Apple удалить Telegram из магазина приложений, сообщило издание

Участники "коалиции" считают, что в мессенджере распространяются экстремистские сообщения: неонацистский и расистский контент, а также информация, разжигающая ненависть.

"Telegram выделяется как распространитель (высказываний с ненавистью), даже по сравнению с Parler", - заявил глава "коалиции" Марк Гинзберг.

В последнее время соцсеть Telegram приковала к себе внимание общественности. Все началось с момента, когда поклонники действующего президента Дональда Трампа массово начали скачивать мессенджер.

Это случилось после того, как аккаунты политика были временно недоступны в популярных соцсетях, а Twitter и вовсе заблокировал его личную страницу навсегда, обвинив Трампа в "подстрекательстве к насилию". Кроме того, была отключена соцсеть Parler, популярная среди сторонников действующего президента.

Массовая блокировка аккаунтов Трампа связана со штурмом Капитолия после официального утверждения результатов президентских выборов, во время которого погибло пять человек. Многие считают, что политик призывал своих поклонников к участию в беспорядках в Вашингтоне.

Резкий скачок популярности Telegram совпал с моментом, когда WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, чем многие пользователи мессенджера (в том числе президент Турции ) оказались недовольны. В итоге Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США.

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