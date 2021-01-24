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Компания SpaceX вывела 133 спутника на орбиту

24.01.2021 19:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Американская компания SpaceX вывела на орбиту 133 спутника, сообщила корпорация в воскресенье.

© REUTERS / GENE BLEVINS
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Ракета Falcon 9 стартовала в 10:00 (18:00 по минскому времени) с мыса Канаверал, начало миссии Transporter-1 SpaceX вела онлайн-трансляцию.

На борту носителя находились 133 коммерческих и государственных спутника, в том числе 10 микроаппаратов Starlink, которые войдут в орбитальную группировку и будут обеспечивать доступ в интернет.

Спустя девять минут после старта первая ступень Falcon 9 отсоединилась и благополучно вернулась на платформу в Атлантическом океане. В настоящее время спутники занимают места на орбите и вводятся в эксплуатацию.

Falcon 9 – двухступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она используется для запуска многоразового грузового корабля Dragon и его пилотируемой версии Crew Dragon, а также различных спутников.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя девять минут после старта первая ступень Falcon 9 отсоединилась и благополучно вернулась на платформу в Атлантическом океане.
 
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