БГУ в 2021 году собирается запустить второй наноспутник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Белорусский государственный университет планирует в текущем году запустить в космос второй наноспутник, сообщил журналистам заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Петр Пекутько.

Новый аппарат будет оснащен системами, которые позволят производить радиозатменное зондирование атмосферы, исследовать магнитные аномалии.

По словам Пекутько, это будет своего рода лаборатория, которая поможет выполнять учебные задачи. Над созданием спутника трудятся студенты, аспиранты и преподаватели БГУ.

"Запуск наноспутника и обеспечение его целевого функционирования завершат комплекс мероприятий по созданию материально-технической и научно-методической базы системы подготовки кадров в области разработки и эксплуатации малых космических аппаратов", – сказал представитель министерства.

Наноспутники собирают на базе факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Здесь готовят специалистов для работы в космической отрасли: от управления космическими аппаратами до разработки их компонентов.

В свою очередь Национальная академия наук работает над новым большим спутником дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением 0,35 метра (у действующего Белорусского космического аппарата – 2 метра), рассказал первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик. Он подчеркнул, что задача это – дорогостоящая, ведется поиск инвесторов.

Первый спутник, созданный специалистами БГУ, был выведен на орбиту 29 октября 2018 года с китайского космодрома Цзюцюань. Программное обеспечение для спутника BSU Sat-1 разработали ученые БГУ. Новый наноспутник будет использоваться для проведения космофизических экспериментов с использованием отечественных материалов и полупроводниковых устройств.

Специалисты планируют отработать взаимодействие и координацию работы двух спутников между собой.