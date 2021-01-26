Вслед за Apple: от Google через суд требуют удалить Telegram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасный Интернет - Sputnik) обратилась к материнской компании Google через суд с иском об удалении Telegram из магазина приложений компании, сообщает Блумберг .

Иск подан к холдингу Alphabet, владеющему Google и несколькими ранее принадлежавшими ему компаниями.

"Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения – ред.) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента", - говорится в иске.

На прошлой неделе аналогичное требование предъявлялось к компании Apple. В "Коалиции" уверены, что в Telegram распространяются экстремистские сообщения: неонацистский и расистский контент, а также информация, разжигающая ненависть.

Дуров не согласен

Создатель популярного приложения Павел Дуров, что модераторы Telegram регулярно удаляют призывы к насилию, несмотря на то, что США занимают менее 2% пользовательской базы приложения.

Претензии к мессенджеру появились после того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа массово "мигрировали" в Telegram. Многие соцсети заблокировали аккаунты Трампа из-за "подстрекательства к насилию", а соцсеть Parler, популярная среди сторонников бывшего президента США, и вовсе была отключена.

Читайте также: