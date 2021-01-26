ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, кто полетит на корабле Маска на МКС в качестве туристов

26.01.2021 17:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Стали известны имена людей, которые побывают в космосе не как профессионалы-астронавты, а в качестве обычных туристов.

© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
Илон Маск лишился звания самого богатого человека в мире

Компания Axiom Space объявила, о том, что на МКС отравится туристический "экипаж", возглавит который бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. На счету космонавта с 20-летним стажем четыре полета на МКС.

"Я с нетерпением жду возможности возглавить эту команду и их следующий значимый и продуктивный вклад в человеческую историю как на орбите, так и на родине", - сообщил Лопес-Алегриа.

С ним на Crew Dragon полетят в космос три человека: американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и их израильский коллега, который раньше был пилотом истребителя Эйтан Стиббе.

"Космические путешествия были мечтой всей моей жизни. Очень интересно быть частью этого важного шага в освоении космоса человеком", - заявил Марк Пати.

© REUTERS / GENE BLEVINS
Взорвался космический корабль SpaceX, но Илон Маск не отчаивается

Полет на МКС состоится не раньше конца 2021 года, говорится в сообщении компании.

Том Круз, совместно с которым Маск планировал снять первый в мире боевик в космосе, на МКС не отправится.  Ранее актер и миллиардер объявили о намерении создать кинокартину, к реализации которой привлекли NASA. 

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию не раньше конца 2021 года.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
БГУ в 2021 году собирается запустить второй наноспутник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by