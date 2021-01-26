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Стало известно, кто полетит на корабле Маска на МКС в качестве туристов
26.01.2021 17:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Стали известны имена людей, которые побывают в космосе не как профессионалы-астронавты, а в качестве обычных туристов.
© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
Компания Axiom Space объявила, о том, что на МКС отравится туристический "экипаж", возглавит который бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. На счету космонавта с 20-летним стажем четыре полета на МКС.
"Я с нетерпением жду возможности возглавить эту команду и их следующий значимый и продуктивный вклад в человеческую историю как на орбите, так и на родине", - сообщил Лопес-Алегриа.
С ним на Crew Dragon полетят в космос три человека: американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и их израильский коллега, который раньше был пилотом истребителя Эйтан Стиббе.
"Космические путешествия были мечтой всей моей жизни. Очень интересно быть частью этого важного шага в освоении космоса человеком", - заявил Марк Пати.
© REUTERS / GENE BLEVINS
Полет на МКС состоится не раньше конца 2021 года, говорится в сообщении компании.
Том Круз, совместно с которым Маск
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Туристы отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию не раньше конца 2021 года.
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