Стало известно, кто полетит на корабле Маска на МКС в качестве туристов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Стали известны имена людей, которые побывают в космосе не как профессионалы-астронавты, а в качестве обычных туристов.

Компания Axiom Space объявила, о том, что на МКС отравится туристический "экипаж", возглавит который бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. На счету космонавта с 20-летним стажем четыре полета на МКС.

"Я с нетерпением жду возможности возглавить эту команду и их следующий значимый и продуктивный вклад в человеческую историю как на орбите, так и на родине", - сообщил Лопес-Алегриа.

С ним на Crew Dragon полетят в космос три человека: американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и их израильский коллега, который раньше был пилотом истребителя Эйтан Стиббе.

"Космические путешествия были мечтой всей моей жизни. Очень интересно быть частью этого важного шага в освоении космоса человеком", - заявил Марк Пати.

Полет на МКС состоится не раньше конца 2021 года, говорится в сообщении компании.

Том Круз, совместно с которым Маск планировал снять первый в мире боевик в космосе, на МКС не отправится. Ранее актер и миллиардер объявили о намерении создать кинокартину, к реализации которой привлекли NASA.

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