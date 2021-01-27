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YouTube продлил бан аккаунта Трампа на неопределенный срок

27.01.2021 16:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Популярная соцсеть продлила блокировку аккаунта Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщила Politico.

© Photo : официальный сайт Али Хаменеи
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Аккаунт политика на YouTube был заморожен 13 января, изначально планировалось, что бан продлится неделю. Такое решение модераторы видеохостинга приняли в связи с опасениями "по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия".

Публикации экс-президента США за 13 января были удалены. Заморозка аккаунта Трампа предполагает, что загруженные ранее материалы доступны пользователям YouTube. Новые видеопосты политик пока делать не сможет.

Последняя запись на канале Трампа, на которой экс-президент благодарит правоохранительные органы на южной границе США, датирована 12 января. Комментарии к видео отключены.

Facebook и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа из-за заявлений экс-президента о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Страница политика в Twitter заморожена на постоянной основе.

В США 6 января прошел митинг сторонников Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена. Митинг закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее соцсеть заблокировала аккаунт бывшего президента США из-за опасений по поводу "постоянно существующей вероятности возникновения насилия".
 
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