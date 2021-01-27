|
YouTube продлил бан аккаунта Трампа на неопределенный срок
27.01.2021 16:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Популярная соцсеть продлила блокировку аккаунта Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщила Politico.
Аккаунт политика на YouTube был
Публикации экс-президента США за 13 января были удалены. Заморозка аккаунта Трампа предполагает, что загруженные ранее материалы доступны пользователям YouTube. Новые видеопосты политик пока делать не сможет.
Последняя запись на канале Трампа, на которой экс-президент благодарит правоохранительные органы на южной границе США, датирована 12 января. Комментарии к видео отключены.
Facebook и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа из-за заявлений экс-президента о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Страница политика в Twitter заморожена
В США 6 января прошел митинг сторонников Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьских выборов и победу демократа Джо Байдена. Митинг закончился штурмом Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее соцсеть заблокировала аккаунт бывшего президента США из-за опасений по поводу "постоянно существующей вероятности возникновения насилия".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)