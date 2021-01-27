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Ученые сделали удивительное открытие по поводу старения

27.01.2021 18:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ученые сделали удивительное открытие, которое изменит восприятие старения, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Ученые провели исследование, которое показало, что люди стареют не равномерно в течение всей жизни, как думали раньше. Медики пришли к выводу, что тело человека проходит три ключевых этапа старения, которые начинаются в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Это исследование очень важно, поскольку новые данные о старении позволят экспертам выяснить, что меняется с возрастом в организме человека и как лучше бороться с возрастными болезнями.

В ходе исследования медики проанализировали состав плазмы крови более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет и проверили более трех тысяч присутствующих в ней белков. Стало известно, что с возрастом более 1300 белков меняются. Самые существенные отклонения заметили у людей в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Ученые пока не смогли определить, почему это происходит. Тем не менее исследование очень полезно, поскольку позволит медикам предупреждать пациентов о том, как быстро стареют их внутренние органы. Кроме того, в процессе изучения белков подтвердилась теория о том, что женщины и мужчины стареют по-разному.

Работать над открытием предстоит еще несколько лет. Возможно, в результате ученые смогут разработать анализ крови, который позволит определять скорость старения организма.

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Новые исследования показали, что люди стареют не равномерно в течение всей своей жизни, а в три этапа в разном возрасте.
 
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