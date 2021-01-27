|
Ученые сделали удивительное открытие по поводу старения
27.01.2021 18:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ученые сделали удивительное открытие, которое изменит восприятие старения, соответствующее исследование опубликовано в
Ученые провели исследование, которое показало, что люди стареют не равномерно в течение всей жизни, как думали раньше. Медики пришли к выводу, что тело человека проходит три ключевых этапа старения, которые начинаются в возрасте 34, 60 и 78 лет.
Это исследование очень важно, поскольку новые данные о старении позволят экспертам выяснить, что меняется с возрастом в организме человека и как лучше бороться с возрастными болезнями.
В ходе исследования медики проанализировали состав плазмы крови более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет и проверили более трех тысяч присутствующих в ней белков. Стало известно, что с возрастом более 1300 белков меняются. Самые существенные отклонения заметили у людей в возрасте 34, 60 и 78 лет.
Ученые пока не смогли определить, почему это происходит. Тем не менее исследование очень полезно, поскольку позволит медикам предупреждать пациентов о том, как быстро стареют их внутренние органы. Кроме того, в процессе изучения белков подтвердилась теория о том, что женщины и мужчины стареют по-разному.
Работать над открытием предстоит еще несколько лет. Возможно, в результате ученые смогут разработать анализ крови, который позволит определять скорость старения организма.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые исследования показали, что люди стареют не равномерно в течение всей своей жизни, а в три этапа в разном возрасте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)