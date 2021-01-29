НАН получила предложение от Курчатовского института в сфере мирного атома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Российские ученые ожидают ответа белорусской стороны на новое предложение Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Глава российской дипломатической миссии в пятницу принял участие в торжествах, посвященных Дню белорусской науки, которые проходят в Национальной академии наук.

"Сегодня, когда Беларусь стала страной мирного атома, она имеет особое приглашение от Курчатовского института для проведения совместных куда более масштабных исследований", – заявил Мезенцев журналистам в НАН.

По его словам, предложения прозвучали от директора института в рамках онлайн-конференции с главой НАН Беларуси, они предполагают принципиально иной уровень взаимодействия в ближайшие годы, а также позволят добиваться прикладного и значимого эффекта для Беларуси.

Посол уточнил, что руководство центра предложило НАН предпринять конкретные шаги по созданию инфраструктуры научных фундаментальных исследований Союзного государства.

"Сегодня ответ за белорусскими учеными. Протянутая рука столь очевидно доброжелательна и, что называется, широка, что станет мощным фактором двустороннего взаимодействия", – подчеркнул посол.

Говоря о том, что в Москве ожидают ответа от белорусских ученых, Мезенцев отметил, что планируется визит в Москву академика Владимира Гусакова (глава НАН Беларуси) с большой командой ученых для встречи с российскими коллегами на площадке Курчатовского института и исследовательского института в Гатчине

"Ту дискуссию, которую мы ожидаем в Москве, важно и значимо будет эстафетно продолжить в Минске", – сказал посол РФ.

Посол также напомнил, что 7 ноября прошлого года в ходе визита президента Александра Лукашенко в Островец был осуществлен предзапуск БелАЭС, которую "Росатом" строит во взаимодействии с белорусскими партнерами.

"Мы все знаем, что все те технологии гарантирования безопасности станции отрабатывались в национальном российском исследовательском центре Курчатовского института во взаимодействии со специалистами Росатома", – сказал посол.

Как ранее сообщал Sputnik, вопросы сотрудничества Беларуси и России в области фундаментальной науки обсуждались 15 декабря прошлого года в Минске на совместном заседании четырех ведомств – коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Его участники утвердили большой план мероприятий по развитию сотрудничества двух стран в области образования и науки до конца 2021 года.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ.После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

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