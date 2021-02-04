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Роскосмос хочет отправить на Луну российских космонавтов

04.02.2021 11:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев ― Sputnik. Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку к отправке российских космонавтов на Луну, сообщает РИА Новости.

Решение должно быть принято в течение месяца, полет может произойти после 2025 года.

Первым шагом, однако, должен стать проект "Ковчег". Он предусматривает месячный "круиз" в 2024 году за пределы геомагнитного поля Земли научного аппарата с мышами, мухами, пресмыкающимися и растениями для изучения их длительного пребывания в таких условиях.

Пока самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля "Аполлон-17". Астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток. Советский "Зонд-5" с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими спутник Земли, провел в полете 6,5 суток. Полеты "Зонда-6" и "Зонда-7" продолжались до 7 дней.

Запуск российского аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе "Союз-5" в 2024 году.

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Теги: Минск
 
 
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Госкорпорация в 2024 году собирается запустить за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их...
 
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