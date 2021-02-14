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"Роскосмос" опубликовал детальный снимок кратера на Марсе

15.02.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фото марсианского кратера, снимок разместили на официальной странице компании.

На фотографии зафиксирована стена малого кратера, который расположен в нескольких сотнях километров от равнины Эллада. Ученые доказали – это огромное плато появилось из-за колоссального удара метеорита.

© Pixabay
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Размеры кратера в диаметре составляют 12 километров, на снимке же зафиксирована область 5 на 10 километров.

Светлые оттенки указывают на коренные породы, в которых могут быть глинистые минералы. Кроме того, видны песчаные отложения, которые намели сильнейшие ветра. Рыжевато-коричневый цвет указывает на то, что в почве есть большое количество оксидов железа.

Проект ExoMars

Как сообщает "Роскомос", снимок датируется октябрем 2020 года. Его сделал аппарат Trace Gas Orbiter, запущенный в рамках российско-европейской миссии ExoMars.

Задача миссии – найти на Марсе признаки атмосферы (метана, воды в грунте), а также высокоточная фотофиксация поверхности "красной планеты".

Второй этап совместного проекта запланирован на 2022 год – будет запущена российская посадочная платформа с европейским марсоходом на борту.

 
Теги: Минск
 
 
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Кратер имеет рыжеватый цвет, что означает присутствие в нем оксидов железа, фото сделано аппаратом российско-европейской миссии ExoMars.
 
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