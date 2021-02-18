Австралийцы не смогут пользоваться Facebook из-за нового закона

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Facebook запретил пользователям и СМИ из Австралии делиться местными и международными новостями из-за закона, который обязывает соцсеть платить СМИ за их контент.

В ближайшие дни в стране выйдет закон, согласно которому интернет-гиганты должны будут перечислять местным СМИ деньги за контент. При этом цена будет обсуждаться с австралийскими издателями и вещателями, в случае отсутствия договоренности, плату за информацию назначит государство.

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг не перебудил австралийские власти, которые, по его мнению, "игнорируют реальность", в необходимости отказаться от принятия нового закона. Руководство соцсети приняло ответные меры.

"В ответ на предложенный Австралией новый "Закон о сделках со СМИ" Facebook ограничит издателей и жителей этой страны от возможности распространять или смотреть местный или международный новостной контент", - говорится в официальному сообщении соцсети.

В Австралии недовольны

"Facebook был неправ. Действия Facebook были неоправданными, они были жесткими и нанесут ущерб его репутации здесь, в Австралии", - цитирует 7News слова министра финансов страны Фрайденберга.

Министр уверен, что мера, на которую пошла соцсеть, никак не связана с кодексом СМИ, которому "еще только предстоит пройти через сенат".

Страницы некоторых австралийских СМИ и официальные аккаунты представителей австралийской власти в Facebook постепенно пустеют: соцсеть начала удалять их публикации.

Ранее недовольство новым законом выражал еще один гигант интернет индустрии - Google.

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