Космическая погода: какие перспективы на орбите у Беларуси и России?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для многих космические исследования являются чем-то далеким. Но белорусские и российские ученые с давних времен стараются сблизить и внедрить разработки в повседневную экономику и безопасность стран-союзниц. О высоких технологиях и перспективах в космосе – узнал корреспондент Sputnik.

Запредельные конструкторские решения

Считается, что белорусскую историю изучения космоса можно датировать 1650 годом. Именно в те времена уроженец Великого княжества литовского Казимир Семенович выпустил трактат "Великое искусство артиллерии". В книге инженер впервые описал устройство многоступенчатой ракеты. Изданный в XVII веке на латыни учебник стал главным пособием в Европе на два столетия в области пиротехники и артиллерии.

Конечно, в Беларуси XX века первые космические разработки пришлись на послевоенные годы. В 60-х формировались институты, бюро и предприятия, которые сформировали ядро ведущих центров для всей территории СССР. Оптика, электроника, кибернетика – за интеллектуальным превосходством не только в этих областях следовали величайшие мировые открытия.

Именно потому не случайно, что с независимостью решено было продолжить в Беларуси космическую программу. В конце 90-х были разработаны совместные планы по сотрудничеству на уровне Союзных программ. 2000-е, по сути, стали подготовительным этапом, а дата – 22 июля 2012 года – стала исторической: с Байконура осуществлен запуск Белорусского космического аппарата. А его макет выставлен в холле Национальной академии наук. Тогда, по проекту, считалось, что эксплуатация продлится пять лет.

© Sputnik Алексей Болотов Макет белорусского спутника БКА выставлен в холле Академии наук

"В 2017 году срок его службы истек. Но его состояние позволило использовать космический аппарат еще три года. И мы продолжаем управлять этим спутником и принимать с него информацию. Запасов топлива хватит на много лет. Так что мы планируем срок его службы еще продлить. Работа по его созданию позволила совершенствовать материалы, программные системы, оптику, электронику и вести подготовку кадров не только ученым, но и на многих предприятиях. Перед запуском мы трижды проверяли все системы на надежность. И очень бережно используем", – рассказал руководитель аппарата НАН Беларуси, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси Петр Витязь.

Для стартовой площадки

Всего в космосе находятся три белорусских космических аппарата. Один учебный спутник БГУ, другой – телекоммуникационный (это совместный проект с Китаем), третий – входит в белорусско-российскую группировку и предназначен для дистанционного зондирования Земли.

"Сейчас наметилась тенденция к миниатюризации спутников. Это дешевле, хотя бы по запуску. Потому что сегодня запуск одного килограмма груза на орбиту – это порядка 40 000 долларов. Так что одно дело аппарат весом 500 килограммов, другое – 10. Но для открытого космоса необходимо учитывать еще радиационную стойкость. Потому чем больше плотность элементов на единице площади на кристалле, тем больше случаев попадания тяжелых частиц, а, следовательно, выше вероятность выхода микросхем из строя. Поэтому есть определенная золотая середина, которую необходимо учитывать. И белорусские предприятия уже давно наладили производство микросхем, устойчивых к радиации", – поясняет главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой.

Понятно, что вечно находиться в эксплуатации, космический аппарат не сможет. Потому белорусские ученые в кооперации с российскими коллегами уже разработали эскизный проект нового спутника. Разработка рабочего варианта, запуск, а самое главное финансирование… Вот вопросы, которые пока остаются открытыми. Они поднимались во время недавнего визита российского вице-премьера Юрия Борисова. Затрагивали эту тему и главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин.

© Sputnik Алексей Болотов Местоположение спутника отслеживается в ЦУП, на фото он пересекает экватор

Деньги на реализацию проекта предусмотрены. Но решение о начале финансирования российской стороной пока откладывается.

ЦУП на Сурганова, 6

Отыскать этот минский адрес можно по девятиметровой антенне, установленной на крыше Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. Центр управления полетов обеспечивает связь с белорусским космическим аппаратом.

Орбита – солнечно синхронная. Это означает, что спутник пересекает экватор на восходящем ветке каждый раз по местному времени в 11 часов 27 минут. То есть через полтора часа и западнее на 2300 километров он вновь пройдет через вертикальную ось Земли. Над Беларусью ежедневно следует – с 10 до 11 утра. Время выбрано не случайно…

Зачем зондировать Землю?

Подсчитано, что в году в Беларуси примерно 300 облачных дней. Так что выбранный промежуток – идеальный для съемки территории Республики Беларусь. Очень актуален вопрос мониторинга, то есть регулярного слежения за обстановкой на Земле. Для этого используют еще пять российских спутников серии "Канопус". Там также установлены белорусские телескопы.

Детальная фотосъемка позволяет создавать современные геоинформационные системы. На их основе ведется картография. И спектр применения чрезвычайно велик. К примеру, в строительстве городов, ведении точечного земледелия, природоохранном деле. Неоценимую роль белорусский спутник оказывает в предупреждении пожаров и ликвидации стихийных бедствий. Для национальной безопасности и мониторинга приграничных территорий.

"Для Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли УП "Геоинформационные системы" и Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси создана автоматизированная система управления гибридным банком данных космической информации. Такой программно-аппаратный продукт позволяет исключить ошибки оператора. Умные алгоритмы и программное обеспечение выполняют до 95% операций вместо человека", – сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков.

За развитием космических технологий по прежнему стоят люди. Но оборудование и программное обеспечение существенно ускоряют и удешевляют процесс. А это и проекты по искусственному интеллекту, робототехнике, анализу речи, фармацевтике. То есть научное развитие действительно космических масштабов.

"За восемь проведенных программ Союзного государства удалось создать уникальные средства, технологии, программно-моделирующие комплексы, которые повышают надежность, работоспособность и живучесть космических средств дистанционного зондирования Земли", – подчеркнул заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий института Сергей Кореняко.

Но и здесь союзникам есть, что обсудить. К примеру, снятие определенных ограничений на уникальную элементную базу. Конечно, каждая страна стремиться защитить рынок. Но нередко это приводит, как говорится, к "двойной работе". Хотя уместнее было сблизить и объединить усилия хотя бы в части разработки и принятия нормативных правовых актов Союзного государства, регулирующих вопросы союзной собственности. Тем более, что это заметно бы ускорило и коммерциализацию проектов.

Совместная продукция успешно экспортируется. Взять хотя бы уникальные прецизионные сетки из наноструктурированных материалов, созданные в ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" НАН Беларуси, для российских датчиков потока космической плазмы, которые позволяют проводить мониторинг космической погоды. Или технология производства широкополосных экранов от электромагнитного воздействия искусственного и природного происхождения, разработанная в НПЦ НАН Беларуси по материаловедению. В Минске наглядным символом космического сотрудничества служит российская антенна, которой принимает сигнал от белорусского спутника.

Читайте также: