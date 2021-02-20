|
Россиянин создал аналог Clubhouse для Android
21.02.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разработчик признался, что просто устал ждать, когда популярная соцсеть для голосового общения появится не только на iOS.
Напомним, до сих пор использовать набирающий популярность сервис могут исключительно владельцы смартфонов и планшетов под управлением iOS.
По словам разработчика, в своем приложении он реализовал лишь часть основных функций: просмотр списка комнат, прослушивание участников и общение с посетителями комнаты, обновление списка участников в режиме реального времени, а также некоторые другие.
© REUTERS / LEAH MILLIS
А вот создавать свои комнаты или получать уведомления пользователи пока не могут. Создатель "своей" версии Clubhouse для Android допускает, что его детище скоро могут заблокировать, если этого захотят авторы оригинальной версии.
Clubhouse – новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Одно из ключевых отличий от всех предыдущих – возможность зарегистрироваться только по приглашению. Сервису уже почти год, но всплеск популярности связан с основателем SpaceX Илоном Маском, который подключился в январе.
В середине февраля бизнесмен
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На создание неофициальной версии Clubhouse для Android у российского разработчика Григория Клюшникова ушел всего один день.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)