Россиянин создал аналог Clubhouse для Android

Источник материала: Sputnik Беларусь

Разработчик признался, что просто устал ждать, когда популярная соцсеть для голосового общения появится не только на iOS.

Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO — Гришка (@grishka11) February 19, 2021

​Напомним, до сих пор использовать набирающий популярность сервис могут исключительно владельцы смартфонов и планшетов под управлением iOS.

По словам разработчика, в своем приложении он реализовал лишь часть основных функций: просмотр списка комнат, прослушивание участников и общение с посетителями комнаты, обновление списка участников в режиме реального времени, а также некоторые другие.

А вот создавать свои комнаты или получать уведомления пользователи пока не могут. Создатель "своей" версии Clubhouse для Android допускает, что его детище скоро могут заблокировать, если этого захотят авторы оригинальной версии.

Clubhouse – новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Одно из ключевых отличий от всех предыдущих – возможность зарегистрироваться только по приглашению. Сервису уже почти год, но всплеск популярности связан с основателем SpaceX Илоном Маском, который подключился в январе.

В середине февраля бизнесмен пригласил Владимира Путина поговорить в приложении. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают новую соцсеть ClubHouse, но в целом "считают достаточными уже существующие механизмы информирования о работе кремлевской администрации".

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