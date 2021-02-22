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Россияне приедут в Беларусь "учиться" разводить коров
22.02.2021 16:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Над выведением новой породы белорусские генетики трудились более двадцати пяти лет, но зарегистрировали ее не так давно, рассказали в научно-практическом центре Национальной Академии наук.
"Уже появилось без малого 800 тысяч голштинов. В то время как все молочное стадо страны — примерно 1,4 миллиона голов", - говорит замгенерального директора центра Иван Шейко.
Буренки породы Белголштин в год смогут давать до 12 тонн молока. Для сравнения, надой с одной коровы в промышленном масштабе до этого не превышал 6 тысяч.
"У новой породы есть свои внешние особенности: корова весит на 100 килограммов больше обычной, но при этом выглядит сухощавой. Белголштину нужно много качественного корма и хорошие условия содержания", - отметил замгенерального директора центра Иван Шейко.
Собеседник уточнил, что породу разводят во всем мире, но для каждого региона к этому процессу нужен особый подход.
"Мы использовали для разведения только белорусских буренок, тогда как семя быков для оплодотворения привозили из других стран. Это помогло сделать породу устойчивой и молочной, - говорит собеседник. - А вот наши российские коллеги пошли по другому пути, меньше использовали отечественную породу для разведения, завозили с Запада, и это оказалось не столь продуктивным".
Шейко собщил, что в ближайшее время российские генетики приедут в Жодино, в научно-практический центр Национальной Академии наук, чтобы на месте изучить особенности успешного разведения голштинов.
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О нюансах разведения новой породы голштинов Sputnik рассказали белорусские генетики. По словам ученых, новая "супермолочная" порода дает почти вдвое больше молока,...
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