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Договорились: Facebook не будет блокировать новости в Австралии

23.02.2021 10:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Компания Facebook готова отменить свое решение, которое ограничивало распространение новостного контента в Австралии в рамках соцсети, поскольку власти страны согласились пойти на ряд изменений в готовящихся законах. Об этом стало известно из заявления компании и австралийского казначейства.

Ранее власти Австралии объявили о том, что готовят изменения в законодательстве, которые обяжут технологические гиганты оговаривать с местными СМИ выплаты за контент, публикуемый на их платформах. Если договоренностей не будет, цену определит государство.

Нынешнее соглашение между Facebook и властями Австралии подразумевает "ряд изменений и гарантий", которые пояснят "цифровым платформам и новостным компаниям, как должен работать кодекс", и станут основой для "обеспечения справедливого вознаграждений новостных компаний".

Положения соглашения уточняют случаи, когда технологические платформы будут попадать под действие нового закона, а вмешательство государства определяют как крайнюю меру в разрешении споров. При этом усиливается роль региональных и мелких СМИ, которые смогут получать плату за использование их контента цифровыми платформами.

"В результате этих изменений мы теперь можем работать над дальнейшими инвестициями в журналистику, которая представляет общественный интерес, и в ближайшие дни восстановим новости на Facebook для австралийцев", – сообщает Facebook в своем заявлении.

Ранее компания в ответ на действия властей запретила пользователям и СМИ из Австралии делиться местными и международными новостями. Соцсеть уже удалила часть контента на страницах многих австралийских СМИ и даже ряда министерств и государственных служб. В стране остались недовольны действиями цифрового гиганта, в частности министр финансов Австралии назвал их "неоправданными" и "жесткими" и заявил, что они нанесут ущерб репутации Facebook.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новое соглашение между компанией и австралийскими властями призвано дать техгигантам ряд пояснений и гарантий и уточнить случаи, когда цифровые платформы будут...
 
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