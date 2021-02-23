|
Договорились: Facebook не будет блокировать новости в Австралии
23.02.2021 10:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Компания Facebook готова отменить свое решение, которое ограничивало распространение новостного контента в Австралии в рамках соцсети, поскольку власти страны согласились пойти на ряд изменений в готовящихся законах. Об этом стало известно из заявления компании и австралийского казначейства.
Ранее власти Австралии объявили о том, что готовят изменения в законодательстве, которые обяжут технологические гиганты оговаривать с местными СМИ выплаты за контент, публикуемый на их платформах. Если договоренностей не будет, цену определит государство.
Нынешнее соглашение между Facebook и властями Австралии подразумевает "ряд изменений и гарантий", которые пояснят "цифровым платформам и новостным компаниям, как должен работать кодекс", и станут основой для "обеспечения справедливого вознаграждений новостных компаний".
Положения соглашения уточняют случаи, когда технологические платформы будут попадать под действие нового закона, а вмешательство государства определяют как крайнюю меру в разрешении споров. При этом усиливается роль региональных и мелких СМИ, которые смогут получать плату за использование их контента цифровыми платформами.
"В результате этих изменений мы теперь можем работать над дальнейшими инвестициями в журналистику, которая представляет общественный интерес, и в ближайшие дни восстановим новости на Facebook для австралийцев", – сообщает Facebook в своем заявлении.
Ранее компания в ответ на действия властей
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое соглашение между компанией и австралийскими властями призвано дать техгигантам ряд пояснений и гарантий и уточнить случаи, когда цифровые платформы будут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)