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Как звучит Марс: НАСА опубликовало аудиозапись с поверхности планеты
23.02.2021 11:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК. 23 фев - Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись, которую сделал аппарат Perseverance на Марсе.
Запись космическое агентство разместило у себя на странице в Twitter. На ней можно расслышать сильный гул и странный треск.
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