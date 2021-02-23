Как звучит Марс: НАСА опубликовало аудиозапись с поверхности планеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев - Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись, которую сделал аппарат Perseverance на Марсе.

Запись космическое агентство разместило у себя на странице в Twitter. На ней можно расслышать сильный гул и странный треск.