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Экипаж МКС "засверлит" трещину в российском модуле
24.02.2021 19:59 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) попробует справиться с трещиной в российском модуле "Звезда" с помощью сверла, сообщает NASA.
Трещина, из-за которой травило воздух в "Звезде", была обнаружена в октябре прошлого года, тогда ее временно заклеили диском из резины и алюминиевой фольгой. На следующей неделе космонавты планируют окончательно справиться с утечкой.
"Экипаж отметил края трещины для будущего засверливания, сделал слепок трещины", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Экипаж МКС пытается справиться с утечками воздуха с осени 2019 года, в 2020-м космонавты
Из-за утери герметичности давление на станции падает до 0,4 миллиметра ртутного столба за сутки, в то время как критическое значение – 0,5 миллиметра в час. Утечку приходится постоянно компенсировать "поддувкой" воздуха, азота и кислорода.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также представитель Японии Соити Ногути.
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Трещина была обнаружена в модуле "Заря" минувшей осенью, тогда космонавты обошлись "пластырем" из резины и фольги.
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