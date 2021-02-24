Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) попробует справиться с трещиной в российском модуле "Звезда" с помощью сверла, сообщает NASA.

Трещина, из-за которой травило воздух в "Звезде", была обнаружена в октябре прошлого года, тогда ее временно заклеили диском из резины и алюминиевой фольгой. На следующей неделе космонавты планируют окончательно справиться с утечкой.

"Экипаж отметил края трещины для будущего засверливания, сделал слепок трещины", - говорится в сообщении.

Экипаж МКС пытается справиться с утечками воздуха с осени 2019 года, в 2020-м космонавты заделали одну трещину , потом стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть не менее шести утечек.

Из-за утери герметичности давление на станции падает до 0,4 миллиметра ртутного столба за сутки, в то время как критическое значение – 0,5 миллиметра в час. Утечку приходится постоянно компенсировать "поддувкой" воздуха, азота и кислорода.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также представитель Японии Соити Ногути.

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