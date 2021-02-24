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Ровер Perseverance спустился на Марс на парашюте с секретным кодом

25.02.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Марсоход NASA Perseverance спустился на Красную планету на парашюте с зашифрованным секретным посланием, пишет ресурс Live Science.

Аппарат Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля совершил посадку на планету в районе кратера Езеро (Jezero). Его главная задача не только собрать образцы породы и грунта, но и популяризировать изучение Марса.

© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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Позже пользователи интернета обратили внимание, что полосы, которые исходят от центра парашюта в виде случайного узора из концентрических кругов, на самом деле представляют собой сообщение, написанное двоичным кодом.

Его любителям космонавтики удалось разгадать – каждая строка из красно-белых полос представляет собой одну букву. При их чтении по часовой стрелке закодированные буквы составляют сообщение: "Совершайте великие поступки".

Эта фраза является девизом штаб-квартиры Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

Кроме того, внешнее кольцо парашюта также содержит набор координат: 34°11'58 "N и 118°10'31"W – точное местонахождение штаб-квартиры лаборатории в Калифорнии.

По словам ведущего системного инженера по миссии Perseverance Аллена Чена, вероятно, на борту марсохода его конструкторами спрятано больше секретных кодов и сообщений. При этом специалист отметил, что большинство из них ему не известны.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователям интернета понадобилось всего 6 часов, чтобы разгадать двоичный код, составленный из цветных полос парашюта.
 
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