Уроженец Беларуси Олег Новицкий в третий раз собирается лететь в космос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Два российских космонавта вместе с астронавтом НАСА Марком Ванде Хаем 9 апреля отправятся на Международную космическую станцию (МКС), следует из эмблемы экипажа, опубликованной на сайте "Роскосмоса".

В ноябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж "Союза МС-18" впервые в истории МКС будет состоять полностью из российских космонавтов – Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.

В декабре появилась информация о том, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета Ванде Хая на МКС.

В феврале нынешнего года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта не сообщается, тем не менее сегодня генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза МС-18" будет международным.

На фотографии, опубликованной на сайте "Роскосмоса", у Петра Дуброва, который тренируется вместе с Олегом Новицким, видна эмблема экипажа "Союза МС-18" с фамилиями Новицкий, Дубров и Vande Hei.

Именитый земляк

Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Первый раз находился на орбите с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года как командир корабля "Союз ТМА-06М".

Второй полет продлился с 17 ноября 2016 года до 2 июня 2017 года. Продолжительность пребывания в космосе в первый раз составила 143 суток, во второй - 197 суток.

В 2014 году Олег Новицкий был удостоен звания "Герой Российской Федерации".

На Родине Новицкий бывает регулярно, не упускает случая пообщаться с земляками прямо из космоса. Неоднократно фотографировал с орбиты Беларусь и свой родной Червень. По возвращению домой из полета, просит жену приготовить жареные свиные ребрышки, квашеную капусту, пирог из драников, который в семье называют белорусским.