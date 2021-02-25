Эксперты назвали самый безопасный мессенджер и это не Telegram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Приложение для обмена сообщениями Signal - лидер по безопасности среди мессенджеров, такие данные обнародовала компания Artezio по итогам проведенного исследования.

Многие пользователи массово перешли на Signal в этом году, после того, как в январе 2021-го WhatsApp изменил свою политику конфиденциальности. По новым правилам, пользователи приложения автоматически соглашаются передавать свои данные в Facebook, которому оно принадлежит. Не остался незамеченным и пост Илона Маска, посоветовавшего переходить на Signal.

В ходе исследования порядка 30 приложений рассматривались по 50 различным критериям. В "шорт-лист" вышли только те мессенджеры, которые используют технологию сквозного шифрования и способны обеспечить высокий уровень защиты данных.

"В тройку самых безопасных мессенджеров вошли Signal, Wickr и Viber, который опередил Telegram. Мессенджер Signal по-прежнему получает высокую оценку экспертов за качество протоколов шифрования, наличие двухфакторной идентификации, шифрование по умолчанию и готовность к раскрытию персональных данных", - отметили в Artezio.

Таким образом, Telegram занял четвертую позицию. WhatsApp, "даже несмотря на скандал с обновленным пользовательским соглашением", также вошел в рейтинг самых безопасных мессенджеров, однако занял лишь последнее - восьмое - место.

Эксперты пришли к выводу, что WhatsApp не следует использовать для деловых переписок или передачи конфиденциальной информации.

Компания, проводившая исследования, занимается разработкой программного обеспечения и консультированием в этой сфере.

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