ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минэнерго изучают перспективы создания майнинг ферм в Беларуси

26.02.2021 12:33 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Для того, чтобы приступить в созданию майнинг ферм в Беларуси, необходимо комплексно изучить этот вопрос, отметил министр энергетики.

Наибольшее количество биткойнов добывает Китай, на его долю приходится 65% всей мощности майнинговой сети, отметил Каранкевич. Кроме того, фермы по добыче биткойнов активно создаются в штатах, Канаде, России и других государствах.

"Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся", - цитирует главу ведомства пресс-служба Минэнерго.

В 2019 году президент Беларуси заявил, что в стране необходимо открыть майнинговые фермы. По его словам, место для них, он "оставил" возле Белорусской АЭС.

"Подождите, атомную станцию введем, излишек электроэнергии… Я там место оставил. Построим фермы и будем майнить эти биткоины и продавать. Тем более говорят, если есть биткоин, не проблема его продать", - сказал белорусский лидер.

Самая популярная криптовалюта в последнее время активно и регулярно дорожала. В понедельник биткоин побил свой же рекорд: его цена поднялась выше 58 тысяч долларов. Однако после этого стоимость криптовалюты резко пошла на спад. Сейчас за него дают 44,5 тысячи долларов.

Активный рост биткоина начался в феврале. Это случилось после того, как Tesla, которую контролирует Илон Маск, заявила об инвестировании в биткоин 1,5 миллиарда долларов. 

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майнинг криптовалют – новое и интересное для страны направление, отметил глава ведомства Виктор Каранкевич.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Эксперты назвали самый безопасный мессенджер и это не Telegram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by