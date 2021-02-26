В Минэнерго изучают перспективы создания майнинг ферм в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Для того, чтобы приступить в созданию майнинг ферм в Беларуси, необходимо комплексно изучить этот вопрос, отметил министр энергетики.

Наибольшее количество биткойнов добывает Китай, на его долю приходится 65% всей мощности майнинговой сети, отметил Каранкевич. Кроме того, фермы по добыче биткойнов активно создаются в штатах, Канаде, России и других государствах.

"Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся", - цитирует главу ведомства пресс-служба Минэнерго.

В 2019 году президент Беларуси заявил , что в стране необходимо открыть майнинговые фермы. По его словам, место для них, он "оставил" возле Белорусской АЭС.

"Подождите, атомную станцию введем, излишек электроэнергии… Я там место оставил. Построим фермы и будем майнить эти биткоины и продавать. Тем более говорят, если есть биткоин, не проблема его продать", - сказал белорусский лидер.

Самая популярная криптовалюта в последнее время активно и регулярно дорожала. В понедельник биткоин побил свой же рекорд: его цена поднялась выше 58 тысяч долларов. Однако после этого стоимость криптовалюты резко пошла на спад. Сейчас за него дают 44,5 тысячи долларов.

Активный рост биткоина начался в феврале. Это случилось после того, как Tesla, которую контролирует Илон Маск, заявила об инвестировании в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

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