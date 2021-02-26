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Электробус появится в Бресте в этом году: уже известен его маршрут

26.02.2021 17:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Электробус появится в Бресте в текущем году: уже известен его маршрут, заявил в пятницу глава городского исполкома Александр Рогачук.

© Photo : Белкоммунмаш
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"Делаем все, чтобы в текущем году в Бресте вышел на линию первый электробус. В настоящее время прорабатываем варианты приобретения пилотного экземпляра", – говорится в Telegram-канале мэра.

Планируется, что новый транспорт будет ездить по маршруту Центральная городская больница – автовокзал. Рогачук отметил важность постепенного увеличения электробусов. Он добавил, что в ближайшие пять лет количество электробусов на маршрутах областного центра будет постоянно расти.

Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию в городе. "Электробусы – вид транспорта, который необходим современному городу, коим наш Брест безусловно является", – констатировал мэр.

Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали, что разрабатывается госпрограмма до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта. По ней планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта республики.

Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.

Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в стране планируется выпускать малогабаритную, коммунальную технику, пассажирский и грузовой электротранспорт, легковой и индивидуальный транспорт. А к концу пятилетки треть городского транспорта будет работать на электричестве.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В ближайшие пять лет количество электробусов на городских маршрутах в Бресте будет постоянно расти, подчеркнул мэр областного центра.
 
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