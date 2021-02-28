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Индия успешно осуществила первый в 2021 году космический запуск

28.02.2021 09:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований.

"PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота", – сообщила организация в Twitter.

Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1, сообщила организация. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.

Спутник Amazonia-1 – это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.

Помимо него на борту находятся индийские спутники UNITYsat, предназначенный для радиорелейной связи, и SDSAT, разработанный организацией молодых ученых Space Kidz India. Миниатюрный космический аппарат размером 30 на 10 на 10 сантиметров предназначен для изучения космического излучения и проверки в космосе возможностей стандарта передачи данных LoRa, используемого в "интернете вещей" и технологии М2М, которая позволяет приборам обмениваться информацией друг с другом.

Помимо полезной научной нагрузки на борту спутника находится SD-карта с текстом Бхагавадгиты, именами 25 тысяч людей из Индии, а на самом спутнике нанесено изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тем самым ученые хотят привлечь внимание жителей Индии к сфере космических полетов.

Также ракета доставит в космос 14 коммерческих спутников - 12 американских SpaceBEEs, используемых для поддержания спутниковой связи и обмена данными, один индийский SindhuNetra и один американский SAI-1 NanoConnect-2, используемые для проверки технологий.

 
Теги: Минск
 
 
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Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1, немного позже ожидается вывод остальных спутников.
 
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