Турция решила начать покорение космоса с высадки на Луну

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Турция в 2023 году намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

В начале февраля турецкий лидер Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и запустить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе.

Агентству Anadolu министр промышленности и технологий рассказал, что миссию на Луну планируется реализовать в два этапа – в 2023 и 2028 годах.

"В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", – сказал Варанк.

По его словам, турецкая космическая программа нацелена на то, чтобы вывести страну в "высшую лигу в космической сфере". Варанк добавил, что компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.

Турция и космос

В конце января сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. 8 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Аппарат, предназначенный для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета, начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким спутником на орбите.

Напомним, два года назад глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что Россия готова делиться с Турцией технологиями. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Москвой в этой сфере.

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